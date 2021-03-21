البرازيل: تغريم “آبل” مليوني دولار بسبب غياب شاحن بعلبة “آيفون 12”

فرضت وكالة حماية المستهلك في ولاية ساو باولو البرازيلية غرامة قدرها مليونا دولار على شركة “آبل” لعدم وجود شاحن في علبة “آيفون 12”.

ونقل موقع 9to5 Mac عن الوكالة أن شركة “آبل” انخرطت في “إعلانات مضللة، وبيع جهاز من دون شاحن وبشروط غير عادلة”.

وأعلنت “آبل” في أكتوبر/تشرين الأول أن “آيفون 12” لن يأتي مع أجهزة شحن أو سماعات أذن في علبها، مبرّرةً خطوتها هذه بمخاوف بيئية.

وأوضحت “آبل” حينها أن قرارها سيجعلها قادرة على تقليل المواد الخام في كل “آيفون” تبيعه، بالإضافة إلى تقليل حجم علب الهواتف.

في المقابل، قال الرافضون إن التغيير يتعلق أكثر بالسماح لشركة “آبل” بخفض تكاليف الشحن، وقال خبراء البيئة إن تأثير الخطوة على البيئة قد يكون ضئيلاً.

وأشارت الوكالة البرازيلية إلى أنها سألت “آبل” عما إذا كانت الشركة ستخفض سعر “آيفون 12” نظراً لعدم وجود أجهزة شحن، ولم تتلقَ رداً.

كما اتهمت الوكالة الشركة بعدم مساعدة العملاء الذين لديهم “مشاكل مع بعض الوظائف” في أجهزة “آيفون” الخاصة بهم بعد التحديثات.

وقال متحدث باسم الوكالة إن شركة “آبل” “بحاجة إلى احترام هذه القوانين وهذه المؤسسات”.

وقد تبدو الغرامة ضئيلة إذا ما قورنت بإيرادات “آبل” في الربع الأول من عام 2021، التي بلغت 111.4 مليار دولار.