“2020 في لقطة واحدة”.. صورة من كاليفورنيا تشعل الإنترنت وتوصف بـ”ملخص العام”

حققت صورة من حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت الصورة المحددة لعام 2020.

وتُظهر اللقطة، التي صورها مصور Associated Press، نوح بيرغر، جحيما يحيط بلوحة خشبية عند مدخل “Senior Center” تطلب من الزائرين “ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، والبقاء آمنين”. وتنتهي بـ” تعال انضم إلينا!”.

Reminder: Covid isn't the only global crisis we face.#ActOnClimate

Pic via Noah Berger/AP) pic.twitter.com/XhBh8jM3Q3

— Mike Hudema (@MikeHudema) August 20, 2020