“2020 في لقطة واحدة”.. صورة من كاليفورنيا تشعل الإنترنت وتوصف بـ”ملخص العام”

حققت صورة من حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت الصورة المحددة لعام 2020.

وتُظهر اللقطة، التي صورها مصور Associated Press، نوح بيرغر، جحيما يحيط بلوحة خشبية عند مدخل “Senior Center” تطلب من الزائرين “ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، والبقاء آمنين”. وتنتهي بـ” تعال انضم إلينا!”.

Reminder: Covid isn't the only global crisis we face.#ActOnClimate Pic via Noah Berger/AP) pic.twitter.com/XhBh8jM3Q3 — Mike Hudema (@MikeHudema) August 20, 2020

والتُقطت صورة المشهد المروع يوم الثلاثاء في مقاطعة نابا. وسرعان ما انتشرت على “تويتر”، حيث وصفها كثيرون بأنها ملخص لعامنا المليء بالفوضى.

وكتب مستخدم “تويتر”، روبرت مايرز: “عام 2020 في صورة واحدة رائعة”. وقال شخص آخر “هذه ستكون صورة الغلاف في فصل التاريخ عن عام 2020”.

وأجرى آخرون مقارنات مع مشهد فكاهي ساخر، لكلب يجلس على طاولة في غرفة مليئة بالنيران، ويقول “هذا جيد”.

وتجتاح المئات من حرائق الغابات ولاية غولدن، التي أشعلتها آلاف الصواعق المرتبطة بالعواصف الأخيرة التي تفتقر إلى أي أمطار.

وتضررت شمال كاليفورنيا بشدة، حيث دُمّر 175 مبنى على الأقل في المنطقة، بما في ذلك المنازل، جراء النيران حتى يوم الخميس.