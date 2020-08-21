هكذا تتخلصين من التعرق المفرط وتتجنبين مخاطره الصحية

يؤدي التعرق المفرط إلى الشعور بعدم الارتياح والإحراج، كما قد يتسبب في خطر الإصابة بالعدوى الفطرية والأمراض الجلدية فضلا عن التوتر النفسي.

ولمساعدة النساء في التعامل مع هذه المشكلة المحرجة والمزعجة، قدم موقع “ديلي لايف” بعض النصائح والملاحظات التي يمكن أن تغيب عن بال الكثيرات، كونها تتوزع ما بين طرق النوم والملابس مرورا بمستحضرات العناية بالجسم انتهاء بأنواع الطعام وبعض العلاج المتاحة منزليا.

ملابسك وشعرك ونومك

تجنبي ارتداء الملابس الضيقة واستبدليها بملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء خلالها ولتكن من القطنيات وذات لون فاتح فهي تمتص أشعة الشمس بشكل أقل.

وفي الوقت ذاته، لا تتركي شعرك مسدولا على رقبتك وظهرك، وينصح بعمله على شكل ضفائر أو ربطه.

وعند الذهاب إلى الفراش لتكن وسادتك من النوع الجيد ولا تحتوي على مواد اصطناعية حتى تتمكني من النوم براحة وعدم المعاناة من آلام في الرأس والإرهاق صباحا.

مستحضرات التجميل والطعام

بالنسبة لمستحضرات التجميل فلا مانع من وضع مزيل العرق قبل النوم وفي الصباح، وهنا عليك التأكد أن يكون الإبطان جافين ونظيفين قبل وضع المزيل.

كما يٌنصح بإزالة شعر الإبطين فهذا بالتأكيد يقلل التعرق ورائحة العرق التي تصيبك بالحرج.

فوظيفة هذه المستحضرات أن تساعد على سد قنوات العرق ومن ثم لا يصل إلى سطح الجلد ويمنع وجود روائح غير مرغوب فيها.

وبإمكانك استخدام مضاد للتعرق على وجهك فهذا يساعد كثيرا أثناء النهار ولن تشعري بالحرج.

وبالنسبة للطعام يٌنصح بمحاولة الابتعاد عن الأطعمة الحارة فهي تجعلكِ تتعرقين أكثر.

طرق العلاج

وتنصح الدراسة بأن تجربي الوخز بالإبر الصينية فهذه الطريقة تحد من التوتر والقلق وحتى الصداع إضافة إلى تأثيرها على تقليل التعرق.

وهناك شيء آخر قد يبدو غريبا وهو وضع صودا الخبز على بشرتك إن كانت حساسة فهي ستساعد على تخفيف الحكة خلال امتصاص العرق ومنع التهيج فضلا عن التأثيرات المضادة للبكتيريا والالتهابات.