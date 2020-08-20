أغسطس 21, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

بعد 19 عاماً براد بيت وجينيفر أنيستون يجتمعان… والسبب؟

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فى :منوعات
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بعد 19 عاماً براد بيت وجينيفر أنيستون يجتمعان… والسبب؟

بعد 19 عاماً من آخر تعاون بينهما، يجتمع النجم براد بيت مع زوجته السّابقة جينيفر أنيستون في النسخة الجديدة من فيلم “Fast Times At Ridgemont High”، الذي تمّ عرضه سابقاً في العام 1982.
وفي التّفاصيل، سيشارك في الفيلم أيضاً كل من جوليا روبرتس وماثيو ماكونهي وشيا لابوف ومورغان فريمانو هنري غولدين ودين كوك ووشون بن الذين إشتهروا بأدوارهم في الفيلم الأصلي.

ويُشار إلى أنّ العمل المرتقب هو اللقاء الأول لبيت وأنيستون بعد آخر لقاء بينهما في حفل توزيع جوائز SAG في شهر كانون الثاني الماضي. فمن النادر أن يعمل الثنائي براد و جينفر معًا على الشاشة إذ كان آخر ظهور تلفزيوني لبراد كضيف في Friends في العام 2001 ، أي بعد عام من زواجه على جينفر.

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