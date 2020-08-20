هذه الفئة ممنوعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

أصدرت العلامة التجارية “غام كوفيد فاك” للقاح الروسي ضد كورونا تعليمات حول استخدام العقار. وقالت الوثيقة: “يحظر استعمال اللقاح في فترة الحمل والرضاعة الطبيعية”.

وكان كبير اختصاصي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، فلاديمير تشولانوف، كشف الأعراض الجانبية للقاح الروسي ضد فيروس “كورونا”، بينها قشعريرة وصداع وكذلك غثيان وفقدان شهية وردود فعل تحسسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء “روسيا سيغودنيا”، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس “كورونا” المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.