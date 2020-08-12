طرد موظف من عمله بسبب تقليده “هتلر”.. ما القصة؟

طرد موظف أسترالي من عمله بعد تقليده لهتلر في مشهد من فيلم، إلا أن المحكمة أنصفته بتعويض مالي كبير.

وكان الموظف ويدعى سكوت تريسي يعمل في شركة BP النفطية، وطُرد من عمله بسبب تقليده هتلر في مشهد من فيلم “السقوط”، بحسب موقع شبكة “بي بي سي”.

واستخدم الموظف عبارة شهيرة لشخصية هتلر في الفيلم، ليسخر من المفاوضات بشأن الأجور في الشركة التي يعمل فيها، واستعار تعبيرات وجه الممثل الذي أدى دور هتلر في فيلم السقوط أثناء حديثه مع بعض جنرالاته في القبو الذي كان يختبئ فيه، واستبدل الحوار في المشهد بحوار فكاهي، ونشر المقطع على فيسبوك.

وبعد فصله من الشركة، لجأ الموظف إلى المحكمة، وظلت القضية منظورة أمامها لسنتين، وفي النهاية حكمت له بتعويض مالي قدره 200 ألف دولار أسترالي، وإعادته إلى العمل مرة أخرى.

ويغطي هذا التعويض الأجر الذي لم يتقاضاه الموظف بسبب فصله من العمل.