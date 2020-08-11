أغسطس 12, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

العثور على أفعى سامة نادرة ذات رأسين في الهند

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
173 مشاهدة

العثور على أفعى سامة نادرة ذات رأسين في الهند

عثر في ولاية ماهاراشترا الواقعة في الجزء الأوسط من الهند، على أفعى سامة نادرة ذات رأسين، تعتبر الأكثر سمية من جميع الأفاعي السامة في الهند.

وتفيد صحيفة Hindustan Times، بأن أحد المواطنين شاهد هذه الأفعى التي طولها لا يتجاوز أحد عشر سنتمترا ، وطول كل رأس من رأسيها حوالي سنتمترين، واتصل فورا بجمعية حماية الحيوانات، التي أرسلت اثنين من أعضائها إلى المكان. ويذكر أن مثل هذه الأفاعي الشاذة لا تعيش طويلا في البرية.

وتسمى هذه الأفعى، أفعى راسيل Daboia russelii، وهي أكثر أنواع الأفاعي السامة انتشارا في مناطق جنوب آسيا، حيث هي السبب في أكثر من نصف لدغات الأفاعي في هذه المناطق. والهند هي ضمن أربع دول تنتشر فيها الأفاعي السامة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.