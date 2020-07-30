حفل زفاف سعودي يتحول إلى مأتم.. هذا ما حدث مع العريس

تحولت قاعة أفراح في قرية الشهيباء بالسعودية، إلى مأتم بعدما تلقى الحاضرون نبأ وفاة العريس وهو في طريقه إلى حفل زفافه.

وبحسب صحيفة “عاجل”، تعرض حمدان عايد البلوي يوم الجمعة الماضي لحادث مروري مروع بعد اصطدامه بسيارة أخرى وجها لوجه؛ ما أدى إلى وفاته.

وقال ابن عم العريس أبويزن، إن الشاب صاحب الـ31 عاما كان في طريقه إلى مقر حفل زفافه وتعرض لحادث اصطدام وجها لوجه بسيارة أخرى تقل مقيما مصريا وآخرين من جنسية آسيوية.

وتعرض باقي الأفراد إلى إصابات، إلا أن إصابة حمدان كانت أكثر خطورة لأنها كانت في رأسه ففارق بسببها الحياة.