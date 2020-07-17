بريطانيا.. اكتشاف مكان هبوط صحون طائرة

اكتشف مواطن بريطاني مكانا غريبا في غابة، يعتقد أنه مكان هبوط أجسام فضائية مجهولة الهوية.

ويفيد موقع News Planet، بأنه في الشهر الماضي ذهب المواطن بن لاندريكومب إلى الغابة القريبة من قرية ميدون للتجول مع كلبه، وهناك شاهد ظاهرة غريبة، حيث اكتشف مكانا في الغابة سقطت فيه الكثير من الأشجار الضخمة على الأرض وبعضها من دون قمم.

وقد التقط هذا المواطن صورا لهذا المكان وفيديو نشره في شبكة Youtube. ويعتقد المواطن بن لاندريكومب، بأن هذا قد يكون ناتجا عن هبوط جسم طائر مجهول الهوية في هذا المكان.

ويذكر أن جسمين مجهولين ظهرا قبل أيام خلال بث قناة بي بي سي التلفزيونية، على الهواء مباشرة على خلفية مبنى البرلمان البريطاني.

المصدر:نوفوستي