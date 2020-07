ميشيل أوباما تطلق مدونة صوتية عبر “سبوتيفاي”

تطلق ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، مدونتها الصوتية “بودكاست” الخاصة في 29 يوليو، حصرا عبر شركة “سبوتيفاي”، كما أعلنت أمس الخميس، عبر تغريدة على موقع “تويتر”.

وأوضحت ميشيل أوباما، في مقطع مصور نشرته على صفحتها في “تويتر” أن مدونتها ستتناول مواضيع تخص العلاقات البشرية، و”الصعوبات التي يواجهها آباء وأمهات وأزواج، وأسباب فرحهم، والصداقات التي تساعدنا على تجاوز كل الصعوبات”.

وكانت ميشيل أوباما، التي تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها “بيكامينغ” الذي صدر في نوفمبر عام 2018، وبيع أكثر من 11,5 مليون نسخة منه في العالم، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

I’m thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify! It’s been a tough year and I hope this podcast can help us explore what we’re going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr

— Michelle Obama (@MichelleObama) July 16, 2020