هذا المشروب يخفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم

ذكر تقرير لصحيفة Express البريطانية أن الشاي الأخضر يعتبر من المشروبات الأكثر فعالية في ما يتعلق بخفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم والحد من مخاطر المشاكل التي يمكن أن تنتج عنه مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وجاء هذا بناء على نتائج دراسة أجريت في كلية “لي كا شينغ” للطب في هونغ كونغ وتبين من خلالها أن هذا الشاي يساهم في تذويب الدهون وفي الحد من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

ووجد الباحثون أيضاً أن تناول هذا المشروب يمنع أكسدة هذا الكوليسترول في الدم، ما يعني تعامل جهاز الجسم المناعي معه على أنه بكتيريا وهو ما يسبب التهاب جدران الشرايين ويعزز احتمال المعاناة من أمراض القلب وأزماته.

كما أظهرت نتائج دراسة حديثة أخرى أن اتباع عادة شرب الشاي الاخضر تقلل من خطر الوفاة بسبب هذه الأمراض. ورغم هذا ينصح الخبراء بتناوله باعتدال ومن دون مبالغة. كما يشددون على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون السيئة مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.