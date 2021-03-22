صيحات وشتائم في غرفة يوفنتوس بعد السقوط المدوي

يمر يوفنتوس بحالة من التوتر الشديد، عقب الخسارة أمام بينيفنتو، بهدف دون رد، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، اليوم، أن الجميع داخل يوفنتوس يشعر بالغضب والمرارة، بعد الانتكاسة التي تعرض لها الفريق على ملعبه.

وأضافت أنه عقب المباراة، كانت هناك صيحات وشتائم قادمة من غرفة ملابس يوفنتوس، في تأكيد لارتفاع مستوى التوتر، داخل صفوف البيانكونيري.

وأشارت أيضا إلى حدوث مواجهة ونقاش، بين أندريا أنييلي رئيس النادي، وأندريا بيرلو المدير الفني للفريق.

ومن جانبها، قالت صحيفة “توتو سبورت” إن بيرلو، سيجري تقييمه خلال المباريات المتبقية، حيث لا يمكن لليوفي تحمل انتكاسة جديدة، موضحةًَ أن وظيفة المدرب في خطر.