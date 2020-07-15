تأكيد جدول مباريات كأس العالم 2022: منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

لم تُغادر صورة منتخب فرنسا وهو يرفع الكأس في ملعب لوجنيكي بعد تتويجه بطلاً لكأس العالم FIFA™ أذهان عشاق كرة القدم حتى اللحظة.

واليوم وبعد مرور سنتين بالضبط على هذه المناسبة التاريخية في 15 يوليو/تموز 2018؛ فإن الكشف عن جدول مباريات النسخة التالية يخوّل لعالم كرة القدم الحلم ببداية أخرى – بداية حُدد زمانها ومكانها.

سيكون استاد البيت، الذي يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي قطنها سكان الصحراء في منطقة الخليج ويتسع لـ60000 متفرجاً، مسرحاً لافتتاح البطولة التي تستضيفها قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الساعة 13:00* بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وقد تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 13:00 و 16:00 و 19:00 و 22:00، وبدء المباريات التي تُلعب في نفس التوقيت (مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، ومباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18:00 و 22:00، وسيشهد استاد خليفة الدولي المباراة الترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث في 17 من ديسمبر/كانون الأول، بينما ستُلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد في الساعة 18:00 على استاد لوسيل أمام 80.000 متفرج.

وبهدف توفير الراحة الكافية لكل الفرق بين مبارياتها، ستُلعب أربع مباريات يومياً خلال دور المجموعات الذي سيمتد لـ 12 يوماً، ما سيسمح للجماهير بالاستمتاع بجدول متكامل ومثير، إذ ستُخوّل الطبيعة المدمجة والمتقاربة للبطولة – بدون الحاجة للرحلات الجوية بين الاستادات – للمنظمين وللمرة الأولى في تاريخ المنافسة بتلبية طلبات كل مباراة على حدة، وذلك من أجل مصالح وراحة المشجعين والفرق ووسائل الإعلام.

وسيتحقق ذلك من خلال اختيار أيام لعب كل مجموعة واستاد وتوقيت انطلاق كل مباراة، ولن يتأتّى ذلك إلا بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها بعد نهاية روزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهِلة للبطولة في آذار 2022، إذ سيتسنّى، بعد معرفة المنتخبات المتنافسة، مناقشة ما إذا كان بالإمكان تقديم مباريات بمزايا أكثر للمتابعين من منازلهم من خلال التوقيت المناسب، وللمشجعين الحاضرين في قطر من خلال اختيار الاستادات.

وبما أن جميع الاستادات متقاربة، كما أن الطقس سيكون مثالياً في قطر خلال تلك الفترة الزمنية من السنة، سواء مع بداية البطولة أو في نهايتها، فإن هذه المرونة الإضافية ممكنة ما دامت لا تؤثّر على أي أمر تقني، علاوة على ذلك قد يحظى الجمهور بفرصة حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات.

لكل المتحمسين لحجز مقاعدهم في قطر 2022، من المقرر أن تبدأ مبيعات حزم الضيافة في أواخر سنة 2020، وسيتم بيع التذاكر لعامة الجماهير عبر موقع FIFA.com/tickets فقط، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجدول، والأدوار، والفئات والأسعار في الوقت المناسب.

في غضون ذلك، تتوفّر معلومات مفصلة حول تصفيات كأس العالم ™FIFA الخاصة بكل اتحاد قاري على موقع FIFA.com .

