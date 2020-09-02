فيديو طريف جدّا… ببغاء يقلد صوت بيونسيه ببراعة

انتشر مقطع فيديو طريف يظهر الببغاء الموهوب، تشيكو، وهو يقوم بأداء أغنية شهيرة للمغنية الأميركية، بيونسيه داخل حديقة حيوان في بريطانيا.

في التّفاصيل، فيستمتع زوار حديقة “لينكولين شاير” في فريسكني ، بصوت الببغاء “تشيكو” المذهل ويتعجّبون من غنائه أغنية “If I Were A Boy” الشهيرة الّتي تصدّرت لائحة “بيلبورد هوت 100” واحتلت المركز الثاث عام 2008.

ويقول موظّف في الحديقة إنّهم لاحظوا موهبة تشيكو، الّذي يبلغ 9 سنوات من العمر ويعيش في الحديقة منذ العام الماضي، لأوّل مرة في خلال فترة الإغلاق الّذي فُرض للحدّ من تفشي كورونا.

ويُشار إلى أن الحديقة تخطط لإصدار المزيد من الفيديوهات لأغنيات جديدة يؤديها تشيكو.