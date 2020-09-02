صحيفة تكشف “مفاجأة” عن ميلانيا ترامب: بريد الكتروني ومراسلات مشفرة

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، استخدمت صناديق البريد الإلكتروني الشخصية و”ماسنجر” مع القدرة على تشفير الرسائل، لأغراض العمل.

وأضافت الصحيفة أنها تلقت هذه المعلومات من ستيفاني وينستون وولكوف، كبيرة مستشارين سابقة وصديقة مقربة من زوجة الرئيس الأمريكي، ومؤلفة كتاب “ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى”.

وذكرت وولكوف، أنها خلال عملها في البيت الأبيض، تلقت رسائل من السيدة الأولى عدة مرات في اليوم من بريدها الشخصي على خادم مؤسسة ترامب، ونطاق MelaniaTrump.com، وكذلك من خلال خدمة الرسائل الفورية iMessage. وقالت ووكوف: “أنا وميلانيا لم نستخدم صناديق البريد الإلكتروني التابعة للبيت الأبيض”.

وتمكنت الصحيفة، من التعرف على الرسائل التي أرسلتها ترامب من صناديق البريد الشخصية بعد تنصيب زوجها كرئيس للولايات المتحدة.

وناقشت السيدة الأولى، في هذه المراسلات، قضايا التعيين في البيت الأبيض، وإبرام العقود الحكومية المختلفة، وجدول عمل الرئيس خلال الزيارات الخارجية، وإقامة الاحتفالات الرسمية في مقر إقامة رئيس الدولة.

في العام الماضي، بدأت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي تحقيقا مع كبار مستشاري الرئيس، إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر (ابنة وصهر دونالد ترامب) بخصوص مزاعم استخدام بريدهما الإلكتروني الشخصي لأغراض تجارية.

وخلال حملته الانتخابية لعام 2016، انتقد ترامب منافسته هيلاري كلينتون، على تصرفات مماثلة.