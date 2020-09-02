وداعاً للتجاعيد… بهذان المكوّنان ستبدين أصغر سنّاً

في حديث إلى NBC News قالت خبيرة البشرة هيدي والدورف إنه يمكن التغلب على علامات التقدم في السن والشيخوخة التي تظهر على الوجه من خلال استخدام مكونين أساسيين: حمض الهيالورونيك والكافيين.

ولفتت إلى أن المكون الأول يعمل على ترطيب البشرة فيما يمكن الكافيين أن يحد من ظهور الهالات السوداء في المنطقة الواقع تحت العينين. كذلك أشارت إلى أنه يمكن عناصر أخرى أن تؤدي دوراً أساسياً في هذا الإطار ومنها الريتينول الذي يساهم في الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة ويساعد على تجدد الخلايا.

واضافت إلى هذه المكونات أيضاً البيبتيدات التي تعتبر من العناصر الأساسية المعززة لإنتاج الكولاجين ولتماسك البشرة.

ولم تنس الفيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة يحمي البشرة من تأثير العوامل الخارجية. وفي السياق نفسه قدمت أيضاً نصيحة تساعد على الحد من ظهور الهالات السوداء وعلامات التعب على الوجه.

ولهذا أشارت إلى انه من الضروري رش القليل من الماء المنعش عليه في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم. كما يمكن تطبيق مكعب ثلج. فهذا يحد من تمدد الأوعية الدموية ومن تراكم السوائل المسببة لهذه المشكلة.