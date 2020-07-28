للرجال… 5 أطعمة تساعد على بناء العضلات

يسعى الكثير من الأشخاص في الحصول على جسم مفتول العضلات، بتناول المكملات الغذائية، على الرغم من توافر أطعمة معينة تساهم في بناء وتشكيل الكتلة العضلية بالجسم بجانب ممارسة التمارين الرياضية، فما أبرزها؟

“الكونسلتو” يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعد على بناء عضلات الجسم، وفقًا لموقع “Eat this” .

1-البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من الأحماض الأمينية والبروتين، فكلاهما من العناصر الغذائية التي تساهم في بناء وتشكيل الكتلة العضلية، لذلك ينصح بتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا، للحصول على جسم مفتول العضلات.

2-الخضروات

من أكثر الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، مثل الألياف والبروتينات، وتعتبر الخضروات الورقية –على وجه الخصوص- من الخضروات التي تساهم في تشكيل الكتلة العضلية.

3-الحبوب الكاملة

تتميز الحبوب الكاملة باحتوائها على القليل من السعرات الحرارية، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تحفز الجسم على إفراز هرمون النمو، مما يساعد على بناء الكتلة العضلية بشكل فعال.

4-اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية، فكلاهما يساهمان في بناء الكتلة العضلية، فضلًا عن الحديد الذي يساعد على نقل الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات، لذلك ينصح بتناولها على الأقل 3 مرات أسبوعيًا.

5-منتجات الألبان قليلة الدسم

منتجات الألبان قليلة الدسم توفر نسبة عالية من البروتين عالي الجودة، فضلًا عن الكربوهيدرات، وفيتامين د، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وغيرها من العناصر الغذائية اللازم لبناء العضلات، ولكن يجب تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية.