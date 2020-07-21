أطباء يكتشفون طريقة “فريدة” لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

تم تطوير طريقة فريدة لتدمير مسببات الأمراض الفيروسية في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية.

تمكن العلماء في جامعة نوفوسيبيرسك من تطوير طريقة فريدة يمكن من خلالها تدمير مسببات الأمراض الفيروسية COVID-19 في غضون دقيقة واحدة. يتم القضاء على عدوى الفيروس التاجي من خلال التعرض للعلاج الديناميكي الضوئي – تستغرق 40 ثانية فقط.

وقال العلماء، بحسب قناة “زفيزدا”: “باستخدام تدفق طاقة ليزر منخفض الطاقة وكميات قليلة جدا من المحسسات الضوئية الطبية، تمكنا ليس فقط من تعطيل النشاط الفيروسي SARS-CoV-2 بالطريقة الديناميكية الضوئي، ولكن أيضًا لإثبات أن الخلايا المصابة بفيروس SARS-CoV-2 يتم معالجتها بواسطة العلاج الديناميكي الضوئي.

يشير الخبراء إلى أنه يتم الآن استخدام هذا العلاج لمعالجة بعض أنواع السرطان.