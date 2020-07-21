هيفاء وهبي تنتصر على محمد وزيري

ما زالت أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري مشتعلة حتى الآن، حيث أخذت الأزمة منحى جديد، ولكن هذه المرة بخصوص أجرها عن فيلم «أشباح أوروبا»، والذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن الحماقي.

وكان سهاد إمام محامي محمد وزيري، صرح في وقت سابق أن أجر هيفاء عن الفيلم هو مليون جنيه مصري، لكن ما علمته أوساط اعلامية أنه وفي أثناء الجلسة التي جمعت كل من هيفاء ووزيري مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، اعترف وزيري أن أجر هيفاء المتفق عليه في الفيلم هو 5 ونصف مليون جنيه مصري، وأن العقد الذي قدمه محاميه إلي الصحافة والذي ذكر فيه أن أجر هيفاء عن الفيلم هو مليون جنيه فقط كان عقداً إضافياً، وبعد شهادة اثنان من فريق عمل الفيلم، أن هيفاء حصلت أمام أعينهم على مليوني جنيه، تبقى لها في نهاية الأمر ثلاثة ونصف مليون جنيه، وحصلت عليهم هيفاء بالفعل.

ويأتي ذلك في إطار الصراع الناشب بين هيفاء ووزيري، والذي وصل إلى ساحات المحاكم، واتهمت خلاله هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على ما يقرب من 63 مليون جنيه مصري.