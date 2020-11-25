نائبة ايزيدية: مؤتمر الداخلية لمناهضة العنف ضد المرأة يثير الاستغراب

أستغربت النائبة خالدة خليل من تصرف وزارة الداخليةً بتجاهل مأساة الايزيديات.

وقالت خليل في بيان تلقت “نستغرب إقاة الوزارة مؤتمر اليوم بخصوص مناهضة العنف ضد المرأة وتجاهلت تماما أبشع حالات العنف التي ممكن ان تتعرض لها النساء، وهو ما تعرضت له النساء الايزيديات من سبي وقتل وتهجير كأنها تستكثر على المرأة الايزيدية استذكار مأساتها بدل ان تؤكد على أن ما تعرضت له يصعب نسيانه”.

وأضافت “لابد من بذل كل ما من شأنه جبر الضرر الذي اصابها خصوصا ما يدخل ضمن عمل الوزارة الملقى على عاتقها بتتبع الجناة وتقديمهم للعدالة والعمل على اطلاق سراح الالاف من المختطفات وتوفير الحماية للايزيديات وذويهن واشعارهن بالامان”.

وكانت وزارة الداخلية أقامت اليوم احتفالآ بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال المناسبة، ان “لدى وزارة الداخلية خططا مستقبلية لإبراز دور المرأة في المجتمع ومنع كل مظاهر العنف ضدها، وقد بدأنا حملة إعلامية لإبراز دور وزارة الداخلية في هذا الجانب”.