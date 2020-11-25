متحدث العمليات المشتركة: البدء بتنفيذ اتفاق سنجار

متحدث العمليات المشتركة لـ(باسنيوز): البدء بتنفيذ اتفاق سنجار

أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة أن زيارة الوفد الأمني الاتحادي اليوم الأربعاء الى محافظة نينوى (مركزها الموصل) هدفها البدء بتنفيذ اتفاق سنجار لتطبيع الأوضاع في القضاء.

اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ، قال في تصريح لمراسل (باسنيوز) إن “زيارة الوفد الأمني الرفيع إلى نينوى هدفها تطبيق الاتفاق المبرم مؤخرا لتطبيع الأوضاع الأمنية والادارية في قضاء سنجار “.

وأضاف: أن “تواجد الوفد الأمني في نينوى له أهمية كبيرة من ناحية الوقوف على المشاكل التي يعاني منها الأهالي والعمل على تهيئة الأوضاع لإعادة النازحين”.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق من اليوم الأربعاء وصول وفد امني وحكومي كبير الى نينوى.

وضم الوفد الحكومي الاتحادي نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط وقائد قيادة الحدود وقائد القوات البرية حميد الشطري.

وكان كل من أربيل وبغداد اعلنتا مؤخراً عن اتفاق “تأريخي” بخصوص إعادة تطبيع الأوضاع في شنگال على المستويين الإداري والأمني، يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، و إخراج كل الفصائل والقوات الدخيلة من المدينة .