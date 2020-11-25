الأمم المتحدة: 5 ملايين دولار لتسهيل عودة النازحين من شنگال

منحة كورية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق

قال برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق (UNDP) ، اليوم الأربعاء ، انه سيستخدم منحة مالية كورية تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي مخصصة لدعم البرنامج لتنفيذ أنشطته المتعلقة بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش بغداد، لتسهيل عودة النازحين من شنگال (سنجار) والمناطق المحيطة بها .

بيان من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قال ان ” وزارة خارجية جمهورية كوريا قدمت مبلغاً إضافياً قدره 5 ملايين دولار أمريكي مخصصة لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ أنشطته المتعلقة بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش”.

مضيفاً ” خصصت منحة جمهورية كوريا لمشروع إعادة الاستقرار الذي يدعم عودة النازحين من المحافظات الخمس التي تحررت من التنظيم. وهي المساهمة السادسة المقدمة لمشروع إعادة الاستقرار منذ عام 2015، ليصل بذلك إجمالي مساهمة جمهورية كوريا إلى 23,950,000 دولار أمريكي”.

البيان أوضح ، انه ” بناء على أولويات الحكومة العراقية والسلطات المحلية، سيستخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنحة الكورية لإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية وإعمار المنازل المتضررة لتسهيل عودة النازحين العراقيين من سنجار والمناطق المحيطة بها”.

وتابع ” يحظى التركيز على سنجار في محافظة نينوى، موطن اليزيديين وغيرهم من الأقليات التي عانت من فظائع تنظيم داعش، بأهمية كبرى لدى مشروع إعادة الاستقرار”.

البيان نقل عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي أحمد ، ان ” سنجار شهدت في منتصف عام 2020 زيادة ملحوظة في عدد العائدين مقارنة بالسنوات السابقة. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواصل منح الأولوية لهذه المنطقة ويعمل على تكثيف جهوده لتلبية الاحتياجات الملحة للعائدين في عدد من القطاعات، كالإسكان والكهرباء والماء والتعليم، إضافة إلى توفير سبل العيش وتحقيق التماسك المجتمعي “.

وبحسب البيان ، نفذ مشروع إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى الآن أكثر من 2,560 مشروعاً في 31 موقعاً في نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.