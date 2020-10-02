(بالصور والفيديو) أربيل .. مراسم تشييع الأب الروحي للإيزيديين الى مثواه الاخير

بدأت في أربيل مراسم تشييع الأب الروحي للإيزيديين بابا شيخ حيث سيوارى جثمانه الثرى في وقت لاحق من اليوم الجمعة ، في مسقط رأسه في بلدة شيخان .

وتوفي مساء امس الخميس ، الأب الروحي لإيزيديي كوردستان والعالم بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل)، عن عمر يناهز 87 عاماً.

وأشرف الراحل على الشؤون الدينية الإيزيدية منذ سنوات، وكان عضواً في المجلس الروحاني الإيزيدي، وهو من سلالة الشيخ فخر الدين بن عدي.

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كما كان يتولى أعلى سلطة دينية في الديانة الإيزيدية، وسبق له أن ترأس المجلس الروحاني الإيزيدي عام 1995، وأشرف على معبد لالش.

وفي الأيام القليلة الماضية ، نُقل بابا شيخ إلى العناية المركزة في مستشفى في مدينة دهوك ثم لاحقاً إلى أربيل، لكنه توفي بعد مضاعفات مرض الكلى.

ولعب بابا شيخ دوراً حيوياً في الشؤون الإيزيدية، وتزوج ثلاث مرات في حياته، توفيت اثنتان فيما لا تزال الثالثة على قيد الحياة وله منهن عشرة أبناء.