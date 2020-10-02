رئيس إقليم كوردستان يعرب عن تمنياته لترمب وميلانيا بالشفاء من كورونا

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، (2 تشرين الأول 2020)، عن تمنياته للرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، بالشفاء، عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

وكتب بارزاني في تغريدة بموقع تويتر: “أفكاري وصلواتي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة ميلانيا ترمب. أتمنى لهم ولكل المصابين بفيروس كورونا الشفاء العاجل والكامل”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، (2 تشرين الأول 2020)، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

ترمب ذكر في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ثبتت إصابتنا بـ COVID-19 ، سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معاً”.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذكر في وقت سابق، أنه خضع وزوجته لفحوصات الفيروس، وبانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس بفيروس كورونا.

وقال ترمب وقتها: “مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس، وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريباً”.

يذكر أن هيكس رافقت ترمب في رحلته إلى كليفلاند، لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.