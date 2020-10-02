صور .. جانب من مراسم دفن بابا شيخ

باشرت دائرة شؤون الايزيديين في محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الجمعة، بمراسم دفن جثمان بابا شيخ رئيس المجلس الروحاني الاعلى للطائفة في العراق والعالم.

و توفي، بابا شيخ، ليلة امس الخميس بمستشفى في اربيل عقب تدهور حالته الصحية منذ ايام .

وقال، جعفر سمو، مدير دائرة شؤون الايزيديين في دهوك ، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان جثمان بابا شيخ، رئيس المجلس الروحاني الاعلى للايزيديبن في العراق والعالم يوارى الثرى، اليوم الجمعة.

واوضح، ان جثمان بابه شيخ يدفن قي قرية “بوزا” التابعة لناحية القوش شمال مدينة الموصل، بعد الانتهاء من مراسم دينية في معبد لالش بقضاء شيخان .

من جانبه قال السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر معزياً، “لقد علمت ببالغ الحزن العميق بوفاة بابا شيخ خرتو حاج إسماعيل، الاب الروحي للشعب الايزيدي، ومصدر إلهام كبير لكل من يسعى إلى العدالة. عقولنا وصلواتنا مع عائلته والعراقيين والمجتمع الايزيدي في العالم خلال هذا الوقت العصيب”.