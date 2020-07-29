المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى، يقرر ايقاف مراسيم عيدي عيد الحجيين ( القربان) وعيد مربعانية الصيف لهذه السنة.

اعلام المجلس

نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق عامة واقليم كوردستان خاصة، وللمحافظة على حياة وارواح أبنائنا وبناتنا وامتثالا للقرارات الحكومية من حظر للتجول ومنع اقامة التجمعات وعدم فتح المعابد بسبب جائحة كورونا وبغية السيطرة عليه.

ولهذه الاسباب مجتمعة، قرر المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى ايقاف المراسيم والطقوس الدينية الخاصة باعياد عيد الحجيين ( القربان) والذي يصادف هذه السنة يوم الجمعة القادمة 2020/7/31، وعيد مربعانية الصيف والذي يصادف يوم الاحد القادم 2020/8/2، و التي تقام في معبد لالش النوراني.

نتمنى ان تتحسن الاوضاع الصحية والامنية في العالم اجمع وفي بلدنا خاصة وان تنتصر إرادة الخير على هذا الوباء الذي أخذ يفتك بالعالم اجمع. ونأمل ان يتوصل العالم لعلاج كامل لهذا الوباء الخطير ومن أجل خير البشرية جمعاء.

متمنين لكم دوام الصحة والعافية، نأمل ان نستطيع في الاعياد القادمة ان نعيد احياء واداء مراسيمنا مجددا بعد ان يحتفل العالم اجمع وبلدنا بالانتصار على هذا الوباء الخطير.