لترقد روحك بسلام

لازمة الشيخ يوسف

“ليس هناك أخطر من قول الحقيقة في مجتمع جاهل”

توفيت الطبيبة الرائدة والناشطة النسوية والكاتبة ( نوال السعداوي ) الٲحد ۲۱/ٱذار ۲۰۲۱ عن عمر ۹۰ عامٱ ، بعد أن أمضت عقوداً في الدفاع عن المرٲة ومساواتها مع الرجل . ولطالما ٲثارت مواقفها جدلا كبيرا ، نظراً لافكارها في تحدي المحظورات المتعلقة بالدين والجنس والسياسة . وقد كان لها خلال مسيرتها ضد الحجاب وتعدد الزوجات وعدم المساوٲة بين حقوق الرجل والمرأة في الميراث باعاً طويلا ….

أنتِ رمز الدفاع عن المرٲة و سنبقى ثائرين من بعدك على درب الحرية و الكرامة مدافعين عن حقوق المرٲة في الحياة . ٲقوال نوال السعداوي : المرأه كالدولة ….. إن لم تعول نفسها بمالها فقرارها ليس بيدها. ٱن تحويل المرٲة ٳلی سلعة تباع وتشتري باسم الزوٲج نوع من البغاء المقنع بقناع من الشرعية المزيفة . إن شرف الإنسان رجلًا أو امرأة هو الصدق ؛ صدق التفكير وصدق الإحساس وصدق الأفعال. إن الإنسان الشريف هو الذي لا يعيش حياة مزدوجة،؛ واحدة في العلانية وأخرى في الخفاء . المرٲة التي تسمی بالمرٲة الطبيعية ، هي المرٲة التي نجحت في قتل وجودها الحقيقي الٲنثی هي الٲصل .

لازمة الشيخ يوسف ناشطة في مجال حقوق المرٲة