داود مراد ختاري: احدث احصائية لضحايا الايزيدية في آب ٢٠١٤

احدث احصائية لضحايا الايزيدية في آب ٢٠١٤

الباحث: داود مراد ختاري

في الذكرى الاليمة السادسة لجينوسايد الايزيدية …..

هذه احدث احصائية لضحايا آب ٢٠١٤ باللغتين العربية والانكليزية.، علما تتجدد الاحصاء بين فترة واخرى لتحويل المفقودين الى شهداء او ناجيين.

وتتضمن لكل قرية او مجمع عدد الضحايا من

– (الشهداء ، المققودين، الناجين من براثن الدواعش )،

– عدد الذكور والاناث، الاعمار .

– الاطفال ، الشباب ، البالغين ، کبار السن.

– لكل ضحية في الاحصاء ( الاسم الرباعي – الجنس-المواليد– السكن- يوم الاستشهاد او الفقدان- موقع الجريمة- نبذة مختصرة عن حياته، صورة شخصية للضحية)

شكر خاص الى الناشط ابراهيم تمري لتعاونه في التصميم والمتابعة

دعواتنا للرب ان يرحم شهداؤنا ويفك اسرانا وينتقم من الظالمين .

ورسالتنا الى اعداء الامس واليوم وبقية الفرمانات السابقة ….مهما نقدم من التضحيات سنقبى نتمسك بعقيدتنا وارضنا ولغتنا وتقاليدنا.

وفي الختام اتمنى من خلال هذا الجهد ، استطعنا تقديم خدمة الى مجتمعنا.