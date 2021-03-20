الفنانة روبي تثير ضجة كبيرة من خلال فيديو رومانسي

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور الرومانسية، التي تجمع الفنانة روبي والمنتج وليد منصور، ومن بينها مقطع فيديو تمنحه فيه قبلة أثناء رقصهما.

وذكر موقع مجلة “سيدتي” أن وليد علق مؤكدا أن المقطع الذي تم تداوله هو من حفل تم تنظيمه للاحتفال بنجاح الألبوم. وذلك بعد بعض الشائعات حول وقوعهما في الحب، أثناء مشاركتهما مؤخرا في تجهيز ألبوم روبي الأخير.

كما بين المنتج وليد منصور أنه لا توجد قصة حب أو ارتباط بينه وبين روبي، وإنه يتعامل معها كصديقة ويخاف عليها مثل شقيقته، ولا يعرف من صاحب المصلحة في فبركة بعض الصور، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل.

ونشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع “انستغرام” بعد نشر البوستر الرسمي لألبومها الأخير، رسالة شكر وامتنان للمنتج وليد.

كما تولى المنتج وليد منصور إنتاج ألبومها الجديد “حتة تانية” وإدارة حفلاتها الغنائية، وتعاقد معها على تقديم فوازير رمضان.

ووفقا للموقع فإن وليد منصور تحمس لإعادة تقديم موهبة روبي الموسيقية، وتولى إنتاج ألبومها الجديد “حتة تانية” كما يتولى إدارة حفلاتها الغنائية.