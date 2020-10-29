إحذري هاتفك عدوّ بشرتك… إليك السبب!

يمكن بعض العادات والأخطاء اليومية غير المقصودة أن تسبّب انسداد مسامات بشرتك، مما يؤدي إلى نمو البثور وحبّ الشباب والرؤوس السوداء عليها. وهكذا تبدئين البحث عن العلاج المناسب.

أما إذا أردت عدم مواجهة هذه المشكلة فمن الأفضل أن تنتبهي إلى بعض العادات اليومية التي يمكن أن تسبّبها، ومنها مثلاً التحدّث عبر الهاتف مع إلصاقه بالوجه مرات عدة يومياً. فهذا ينقل إليه بكتيريا يعادل عددها 10 أضعاف ذاك الذي يحتوي عليه كرسي المرحاض. والسبب أن الهاتف يحمل الكثير من أنواع الجراثيم، كما أنه يلتقط بقايا العرق والمكياج والغبار والدخان. ولهذا من الضروري تنظيفه يومياً.

ومن الأخطاء التي ترتكبينها وتؤدي إلى انسداد مسامات بشرتك، عدم اهتمامك بتنظيف أدوات تطبيق المكياج مثل الفراشي والإسفنجات. فهي تُعدّ بيئة مناسبة لتجمّع بقايا المستحضرات مع الغبار والجلد الميت والجزيئات الضارّة وغيرها. ومن الممكن أن ينتقل كل هذا إلى بشرتك مع مرور الوقت مُسبّباً ظهور الكثير من الشوائب عليها. إذاً، حان الوقت لأن تنتبهي جيداً.