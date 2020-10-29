الشرطة أيقظته بصعوبة.. لص يغط في النوم خلال عملية سطو (فيديو)

عثرت الشرطة البريطانية على لص في مشهد غريب، حيث غط في نوم عميق أثناء تنفيذه عملية سطو عندما اقتحم مطعمًا ثم نام على الأرض بجوار كعكة الجبن التي أكل نصفها.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبته في زي أحد الضباط، تفاصيل ما حدث، وبدا أن اللص كان مستغرقا تماما في النوم بعدما تسلل إلى المطعم وسرقه، وأخذ الضباط بعض الوقت لإيقاظه.

ويسمع صوت اللص مرتبكًا وحائرًا عندما أيقظوه، وصرخ “قف، قف، قف” للشرطة، وعندما سأل عما يحدث، قال له الضباط “اقتحمت حانة يا رجل”.

وتم القبض على مارك كوبر، 41 عاما، صباح السبت الماضي في سندرلاند الواقعة جنوب تينيسايد، شمالي بريطانيا.

وقد اعترف كوبر بالسطو أمام القضاة، وسرقة الطعام والكحول، وحُكم عليه بالسجن لمدة 26 أسبوعًا، بدأ تنفيذها يوم الإثنين.

ويواصل الضباط التحقيق مع آخرين يعتقد أنهم متورطون في عملية الاقتحام.

وقالت شرطة نورثمبريا في بيان لها “كنا في مكان الحادث في غضون أربع دقائق يوم السبت، وعند دخول الضباط تفاجأوا باللص نائما، وبعد إيقاظه تم تقييده سريعًا بالأصفاد ووضعه في الحجز”.

وتابعت “من الواضح أن عملية السطو كانت عملاً متعبًا بالنسبة لكوبر، ومن الآمن القول إنه أعيد إلى العالم الحقيقي بصدمة عندما أيقظناه!”.

وأضافت الشرطة “لن نتسامح مع هذا النوع من الإجرام ونأمل أن يكون هذا الإجراء الإيجابي والسريع بمثابة طمأنة للشركات بأننا سنتخذ إجراءات حاسمة ضد اللصوص”.

https://www.facebook.com/watch/?v=343356306943830