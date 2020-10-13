جورجينا تنشر مكالمة فيديو مع رونالدو بعد إصابته بفيروس كورونا

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صورة من محادثة فيديو تجمعها بصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلقت جورجينا على مكالمة الفيديو التي نشرته عبر اليوميات المصورة “ستوري”، على تطبيق “إنستغرام”: “أنت مصدر إلهامي”، في رسالة دعم لرونالدو المصاب بفيروس كورونا.



وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد في بيان نشره على موقعه، أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب “بخير” ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.

وأشار الاتحاد البرتغالي إلى أنه أخضع بقية اللاعبين الذين خالطوا رونالدو إلى فحوصات طبية اليوم الثلاثاء، وجاءت جميعها سلبية، وسيكون بمقدور المدير الفني فرناندو سانتوس الاعتماد عليهم في مباراة السويد.

وسيدخل رونالدو في عزل صحي لمدة أسبوعين مع متابعة حالته من قبل الأطباء حتى تتحول نتائج العينة من إيجابية إلى سلبية.