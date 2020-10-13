أسهل طرق تنعيم الجسم بين يديك الأن

كثيراً ما تصاب بشرة الجسم بالجفاف، فتصبح متقشرة ومتشققة، وتفقد حيويتها ورونقها. فإذا كنت تعانين من البشرة الجافة، سنقدم لك في ما يلي، أفضل خلطة لتنعيم الجسم الجاف، التي ستجعل بشرتك رطبة وندية وفائقة النعومة.

خلطة الأفوكادو وزيت الزيتون

اهرسي نصف حبة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها ربع كوب من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من العسل. حركي المكونات الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على بشرة جسمك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، شطفي جسمك بالماء الفاتر.

خلطة الزيوت

امزجي كميات متساوية من زيت الخروع وزيت جوز الهند، من ثم دلّكي جسمك بالمزيج، لا سيما المناطق الجافة. اتركي المزيج على بشرة جسمك لمدة 10 دقائق، من ثم استحمي على الطريقة الاعتيادية.

خلطة اللبن والعسل

امزجي ربع كوب من اللبن مع نصف كوب من كل من العسل الطبيعي وزيت جوز الهند. وحين تتجانس المكونات، طبقيها على بشرة جسمك، مع الحرص على تدليكها لدقائق عدة. بعدها، شطفي جسمك بالماء الفاتر.

خلطة الفازلين والبابايا

اطحني حبة ناضجة من فاكهة البابايا، وأضيفي إليها كمية مناسبة من الفازلين، بحيث تحصلين على خليط ذي قوام كريمي. من ثم، طبقي الخليط على بشرة جسمك ودلكيها به لمدة 10 دقائق، بعدها استحمي بالماء الفاتر.

خلطة زبدة الشيا وزيت جوز الهند

اخلطي نصف كوب من زيت جوز الهند مع كمية مناسبة من زبدة الشيا والعسل الطبيعي. حركي الخليط جيداً وطبقيه على كافة أنحاء جسمك المصابة بالجفاف. دلكي بشرتك لبضع دقائق وشطّفيها بالماء الفاتر.

خلطة الفازلين وزيت جوز الهند

في وعاء على النار، ذوبي ربع كوب من الفازلين بشكل كامل، من ثم أضيفي إليه كوباً من زيت جوز الهند. ارفعي الإناء عن النار وأضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من كل من جل الألوفيرا وزيت اللوز الحلو و20 قطرة من زيت الياسمين. حركي المكونات الى أن تصبح متجانسة، من ثم دلكي بها بشرة جسمك جيداً. انتظري مدة عشر دقائق حتى يتغلغل الخليط في بشرتك، بعدها شطفي جسمك بالماء الفاتر.