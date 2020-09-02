أفضل الماسكات الطبيعية… جرّبي وصفة البيض لمنع تساقط الشعر

يُعتبر البيض من أقدم العلاجات الطبيعية والمنزلية للتخلص من مُشكلة تساقط الشعر وتقصفه، ويعود السببب في ذلك لإحتوائه على مكوّنات طبيعية ومُغذيات مختلفة وكميات كبيرة من اليود والسيلينيوم والفوسفور والحديد والكبريت والزنك، كما يُفيد بياض البيض على وجه التحديد في إكساب الشعر صحة ولمعان وليونة.

ثمة العديد من الوصفات التي تُساهم في علاج تساقط الشعر بشكل طبيعي، وسنذكر منها وصفات البيض على وجه التحديد فيما يلي:

وصفة البيض

يتم مزج مقدار بيضتين بشكل جيد في وعاء منفصل، ثمّ يتم تدليك فروة الرأس والشعر باستعمال مزيج البيض، وتركه على الشعر لمدّة ساعة كاملة. ثمّ يُغسل الشعر باستعمال الماء البارد والشامبو.

وصفة البيض والليمون

يُمكن استعمال مزيج الليمون والبيض في علاج تساقط الشعر، حيثُ يُستخدم الليمون في ذلك ويُغذي البيض الشعر. كما يحتوي صفار البيض على أحماض دُهنية متنوعة تمنح فروة الرأس الصحة وتحول من دون ظهور القشرة أو الصدفية.

ويُساعد فيتامين أ على منع الإصابة بجفاف فروة الرأس ومنع تساقط الشعر أيضاً وتحفيز نموه بشكل كبير، ويُحافظ البيوتين على صحة جذور الشعر وجُريباته، كما تُساهم مادة الليسيثين التي تتواجد في صفار البيض في منع تساقط الشعر والتقليل من تجاعيده.

ويُمكن الإستفادة من جميع هذه الخصائص في تقوية الشعر ومنع تساقطه من خلال خلط بيضة واحدة بشكل جيد، ثمّ يُضاف إليها مقدار نصف عصير ليمونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وتُحرَّكُ المكوّنات بشكل جيد، ثمّ يوضع المزيج على فروة الرأس والشعر وتركه حتّى يجف، ثمّ يُغسل الشعر باستمعمال الماء بشكل جيد، وتُكرر هذه العملية بشكل يومي ولمدّة أسبوع للحصول على أفضل نتائج.