بارزاني وبلاسخارت يبحثان أوضاع كوردستان والعراق

ضمن إطار زيارته إلى بغداد، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وسلطا الضوء على العلاقات والحوار بين أربيل وبغداد والتفاهم الأخير الذي توصل إليه الجانبان بشأن موضوع الميزانية ورواتب موظفي إقليم كوردستان.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أهمية دور فريق الأمم المتحدة في العراق وإمكانية مساعدته أربيل وبغداد والحث على إجراء حوار جاد بينهما في سبيل التوصل إلى حل جذري ونهائي للمشاكل على أساس الدستور، كما سلط الضوء على تقرير ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي بخصوص أهمية تطبيق الدستور والنظام الاتحادي (الفدرالي).

وفي محوراً آخر من الاجتماع، جرى التباحث حول مستجدات تفشي وباء فيروس «كورونا» وسبل التصدي له، والانتخابات العراقية القادمة وقانون الانتخابات وأحوال اللاجئين والنازحين في مخيمات إقليم كوردستان.