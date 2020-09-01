خلطات طبيعية تساعدكِ على إزالة شعر الوجه… جرّبيها!

هناك العديد من الطرق المنتشرة للتخلص من شعر الوجه الزائد، ومن الجيد التعرف على أفضل تلك الطرق والتي تناسب البشرة لإضافتها إلى روتين العناية بالبشرة.

مثلاً يمكنكِ اللجوء إلى التقنيات التجميلية وطرق مختلفة كما يمكنكِ تطبيق بعض الخلطات التي تساعدكِ على التخلص من شعر الوجه الزائد. من هنا، ستتعرفين من خلال هذا المقال على خلطات للوجه من مكونات طبيعية تساعدكِ على إزالة من شعر الوجه.

خلطة الشعير تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

-أحضري ½ كوب من الحليب، و ملعقة كبيرة من دقيق الشعير.

-ابدئي بوضع دقيق الشعير في وعاء نظيف، ثم أضيفي كلاً من الحليب والليمون.

-اخلطي المكونات السابقة جميعها بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة متجانسة، وفي حالة ملاحظة أن الخليط يحتوي كمية عالية من السائل فيمكنكِ إضافة المزيد من دقيق الشعير.

-طبقي الخليط على الوجه في المساء دون التعرض لأشعة الشمس، مع التركيز على المناطق المحتوية على الشعر غير المرغوب به.

-اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافىء.

خلطة دقيق الحمص تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

-احضري ½ كوب من دقيق الحمص، ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، ½ كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

-ضعي دقيق الحمص في وعاء نظيف، ثم أضيفي كل من الكركم والحليب.

-اخلطي جميع المكونات بشكل جيد، وإن كانت بشرتك جافة فيمكنك إضافة لبن يوناني للخليط.

-بعد ان تحصلي على عجينة متجانسة وقابلة للتطبيق على الوجه، يمكن البدء بتطبيقها على البشرة باستخدام الفرشاة أو الأصابع.

-اتركي الماسك لمدة 25-30 دقيقة.

-بعد مرور 30 دقيقة ابدئي بتدليك الوجه في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر للتخلص منه.

-اغسلي الوجه بالماء الدافىء ثم طبقي كريم مرطب مناسب لبشرتك.

خلطة السكر تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

-أحضري 2 كوب من السكر، ¼ كوب من عصير الليمون، وكوب من الماء.

-ابدئي بتسخين كوب الماء وقبل أن يغلي أضيفي السكر إليه حتى يذوب تماماً.

-أضيفي الليمون إلى الخليط، واتركيه يغلي حتى يتم تبخير الماء جميعها.

-ستحصلين على عجينة السكر، ابدئي بتطبيقها على مناطق تواجد الشعر ونزعها بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

-ستلاحظين انخفاض في نمو الشعر مع الاستمرار في تطبيق هذا الماسك.

خلطة العسل والليمون

-إخلطي 4 ملاعق من العسل وملعقتين من عصير الليمون.

-ضعي الخليط على وجهك في نفس اتجاه نمو الشعر واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

-كرّري تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة والتخلص من الشعر الزائد.

خلطة اللبن والكركم تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

-اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من الكركم مع قليل من اللبن للحصول على خليط متجانس.

-دلّكي الوجه بهذا الخليط باعتماد حركات دائرية، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطف وجهك بالماء البارد.

خلطة البيض والنشا تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

إخلطي بياض بيضة مع 1/2 ملعقة من النشا الذرة وملعقة من السكر حتى تحصلي على خليط سميك .

ضعي الخليط على الوجه لمدة 25 دقيقة ثم قومي بتقشيره، وسوف تلاحظين اختفاء الشعر تماماً.