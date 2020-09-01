سبتمبر 01, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

كيف علّقت أحلام على منح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف؟ (صورة)

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فى :شؤون المرأة
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كيف علّقت أحلام على منح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف؟ (صورة)

علّقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيدة فيروز وسام جوقة الشرف.
ونشرت أحلام صورة لفيروز عبر صفحتها الخاصة على تويتر مرفقة بالتعليق التالي: “مُنحت الكبيرة فيروز اليوم وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها”.

وأضافت كاتبةً: “وزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة فيروز دليل على أن فيروز هي كبيرة لبنان وأرزته الشامخة للأبد وتقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فليحيا لبنان ولتحيا فيروز”.

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