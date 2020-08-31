سبتمبر 01, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

سيدة ألمانية في الثمانين تستقل السيارة الخطأ وتعود بها إلى المنزل

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فى :شؤون المرأة
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سيدة ألمانية في الثمانين تستقل السيارة الخطأ وتعود بها إلى المنزل

بعد انتهائها من التسوق استقلت سيدة ألمانية تبلغ من العمر ثمانين عاما سيارة تعود ملكيتها لرجل آخر لتعود بها البيت. صاحب السيارة أخبر الشرطة أن سيارته تعرضت للسرقة، ليتبين فيما بعد أن ما حصل كان فقط مجرد سوء تفاهم.

,شاءت الصدف أن تكون سيارتان من نفس العلامة التجارية ومن نفس اللون في نفس المكان. هذه الصدفة التي تتكرر كثيرا في مواقف السيارات قادت إلى حادثة غريبة في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية يوم السبت الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ” الألمانية.

فبعدما انتهت عجوز ألمانية تبلغ من العمر 80 عاما من التسوق قصدت موقف السيارات التابع للسوبر ماركت لتركب سيارتها لتعود إلى البيت. وبالفعل هذا ما قامت به هذه السيدة، لكنها عوضاً عن أن تستقل سيارتها، ركبت السيارة الأخرى التي تشبه سيارتها، حيث نسي صاحب السيارة مفتاحها في مقعد الراكب الأمامي. وبعد انتهائه من التسوق خرج صاحب السيارة، البالغ من العمر 20 عاما، ليجد سيارته قد اختفت.

أبلغ الشاب الشرطة بما حدث، معتقدا أن سيارته تعرضت للسرقة، حسبما نقل موقع “إن فرانكن” الألماني. وفيما كان البحث جارياً عن السيارة المختفية اكتشف ابن السيدة العجوز السيارة الخطأ في مرآب بيت أمه ليخبر بدوره الشرطة التي أشرفت على تبادل السيارتين، حيث استعاد الشاب سيارته، بينما أعيدت سيارة السيدة العجوز إلى مكانها في المرآب.

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