أتعانين من التبول المستمرّ؟ اليك السبب الصحيّ!

قد تلاحظين أنك تذهبين مرات كثيرة للتبوّل، ويمكن ان يعود هذا إلى أسباب طبيعية مثل شرب الكثير من الماء أو تناول كمية كبيرة من الكافيين. وفي هذه الحالة لا داعي للقلق كما يشير إليه تقرير لموقع “دوتشيه فيليه” الألماني.

وفي المقابل، يرى أنه لا بد من استشارة الطبيب في حال تكرر الأمر بشكل غير منطقي، لأن هذا يمكن أن يدل على حدوث التهاب في المسالك البولية.

ويمكن أن يعني أيضاً المعاناة من أحد الأمراض المرتبطة بتكيّس الرحم أو باضطراب في عمل الكليتين أو الغدة الدرقية.

ومن المهم الانتباه أيضاً إلى لون البول، وإلى درجة التغيير الذي يمكن أن يطرأ عليه. ففي حال ظهور الدم مثلاً، يمكن أن يكون هذا مؤشراً على التهاب الكليتين أو تكوّن حصى الكلى.

أما في حال كان لون البول داكناً ومائلاً إلى البنّي، فهذا قد يرتبط باضطراب في وظيفة الكبد ناتج من التليف أو الالتهاب. كما يمكن أن يدل على خلل في عمل الحوصلة الصفراوية أو البنكرياس.