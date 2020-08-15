بعد إصابتها بالانفجار.. نادين نجيم تكشف عن جروح وجهها لأول مرة

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الخاص في إنستغرام أول صورة تكشف عن وجهها المصاب من داخل المستشفى وتجمعها بطفليها هافين وجيوفاني.

وظهرت نجيم وهي راقدة على سرير الشفاء وتحتضن طفليها وعلى وجهها أثار حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي كانت إحدى ضحاياه، كما ظهرت مع ضمادات على أنفها، وهذا تأكيد للأخبار المنتشرة حول اجرائها عملية جراحية فيه.

وكتبت الفنانة اللبنانية معلقة على الصورة: “بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون ا?ثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل ا?عتداء يلي صار علينا كلنا …. بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع … مع الا?سف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سا?ل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي … ومن قلبي سلام ل‍بيروت”.

وتلقت نجيم العديد من كلمات الدعم والتهنئة سواء من الجمهور أو زملائها في عالم الفن من بينهم الفنان السوري معتصم النهار الذي كان قد شاركها في بطولة مسلسل “خمسة ونص” الموسم ما قبل الماضي.

وجاءت هذه الصورة ردًا على جميع الأخبار المنشرة في الفترة الأخيرة حول تشوه وجه الفنانة اللبنانية جراء انفجار مرفأ بيروت قبل ما يقارب الـ 10 أيام، حيث كشفت العديد من الصحف أن نجيم أجرت عملية استغرقت 6 ساعات بعد تعرضها للإصابة بسبب قرب منزلها من المرفأ، وقالت هذه المصادر إن هناك حراسة مشددة على باب غرفتها داخل المستشفى مما أثار حالة من الشك بتشوه وجهها جراء الحادث.

يُشار إلى أن نجيم سبق وأن نشرت فيديو للخراب الذي حل بنزلها وكشف الفيديو الصادم عن وجود دماء كثيرة على الأرض جراء الإصابة، كما أكدت الفنانة اللبنانية في وقت سابق أن طفليها لم يكونا في المنزل لحظة وقوع الانفجار.