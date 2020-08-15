أغسطس 16, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وفاة الفنانة المصرية شويكار

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فى :شؤون المرأة
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بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية شويكار

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الممثلة شويكار توفيت اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاما.

وقد ولدت الفنانة شويكار في مدينة الإسكندرية لعائلة من أب مصري (له أصول تركية)، وأم شركسية، وتم اكتشافها فنيا في نادي سبورتنغ السكندري، وعملت في أدوار تراجيدية، حتى اكتشفها المخرج، فطين عبد الوهاب.

تزوجت شويكار من المحاسب، حسن نافع، وبعد وفاته تزوجت من الفنان، فؤاد المهندس، حيث قدما سويا الكثير من الأعمال الفنية، وأصبحا من أبرز الثنائيات في تاريخ المسرح والسينما في مصر والعالم العربي.

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