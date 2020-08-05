توقيف امرأة أرمنية في مطار ميونخ كانت تحمل عظام زوجها

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية الثلاثاء إن امرأة أرمنية تبلغ من العمر 74 عاما تم توقيفها في مطار ميونخ عقب العثور على عظام بشرية في أمتعتها.

وعثر رجال الجمارك على الرفات في صندوق خشبي، واستدعوا طبيبا والمدعي العام لفحص القضية الغريبة.

وكانت تريد المرأة مع ابنتها البالغة من العمر 52 عاما نقل العظام من منزلهما في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونخ وكييف، لدفنها في مسقط رأسه.

وأظهرت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008 ودفن في مكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي.

ووجدت الشرطة الاتحادية أن نقل الرفات قانوني، ولم ير المدعي العام أيضا أي أسباب للتحقيق الجنائي وسمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهما.

المصدر: وكالات