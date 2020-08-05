مدير برشلونة السابق لا يستبعد انتقال ميسي لإنتر ميلان

علق أريدو بريدا، المدير الرياضي السابق لبرشلونة وميلان الإيطالي، على الأنباء التي ترددت بشأن انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البارسا، إلى إنتر ميلان.

وكانت العديد من التقارير الصحفية في إيطاليا وإسبانيا نقلت هذا النبأ، بسبب وجود بطء في مفاوضات تجديد ميسي مع برشلونة، بالإضافة لشراء والد البرغوث منزلا في مدينة ميلانو.

وقال بريدا، في تصريحات إذاعية أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”: “وفقًا للطريقة التي أعرف بها ميسي، من غير المحتمل أن يغادر برشلونة، لأنه هناك مثل الملك والمدينة بأكملها تحبه”.

وأضاف: “لكن لا أستبعد ذلك تمامًا، لأن كل شيء ممكن في كرة القدم. إنه لاعب سحري ويستطيع اختراع أي شيء من العدم في أي لحظة. إنه شخص يولد مرة واحدة كل 30 عامًا”.

وأتم: “ميسي مثل مارادونا يجعلك تقع في حب كرة القدم. لقد حاولت نقل دييجو إلى ميلان، وأعتقد أنه كان سيجدنا فريقًا مثاليًا له”.

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