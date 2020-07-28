حيل تمنع تعرق شعرك في أيام الصيف… جربيها!

الشعر المتعرق لا يعني بالضرورة أنه متسخ بحسب ما أشار إليه خبير في حديث إلى موقع Well And Good. وذكر الخبير أن العرق هو عبارة عن ماء وأن تزييت الشعر ينتج عن إفراز الغدد العرقية في فروة الرأس للزهم.

واشار إلى أن امتزاج العرق مع الزهم هو ما يسبب المظهر المتسخ ويفقد لاشعر جماله وبريقه الصحي. ولهذا نصح باتباع بعض الحيل السهلة التي يمكن أن تحد من تعرق الشعر وخصوصاً في أيام الصيف الحارة.

وفي هذا السياق أشار إلى أهمية استخدام الشامبو الجاف من خلال تطبيقه على جذور الشعر. وأوضح أن البودرة تمتص الزهم وقطيرات العرق. إلا انه نبه في المقابل إلى ضرورة عدم المبالغة في ذلك.

كذلك قال إنه يمكن تفادي المظهر غير المحبب من خلال ربط الشعر على شكل ذيل حصان، لافتاً إلى أن هذا يسمح بتهوءة الجذور وخصوصاً عند مستويي الجبين وأعلى الرقبة ويؤدي في الوقت نفسه إلى جفاف العرق.