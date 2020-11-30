حكومة إقليم كوردستان: قطعنا خطوات جيدة لكن أطرافاً سياسية تريد تقويض اتفاقنا مع بغداد

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، أن مجلس الوزراء أرسل كتاباً إلى الحكومة العراقية الأربعاء الماضي، للاستيضاح حول إرسال بغداد الـ320 مليار دينار المتفق عليها مسبقاً إلى أربيل، “ونتوقع تلقي الرد في غضون اليومين المقبلين”، وفيما أكد “قطع خطوات جيدة” واستعداد الإقليم لتسليم 250 ألف برميل من النفط و50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد، أشار إلى أن بعض القوى والأطراف السياسية تريد تقويض الاتفاق المبرم بين إقليم كوردستان وبغداد.

وقال عادل في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية: “سنقوم قريباً بتوزيع الرواتب، وهذا إحدى أولويات الحكومة، سواء أرسلت بغداد الـ320 مليار دينار أم لا، استناداً لمقررات اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي”.

وفيما يلي نص مقابلة رووداو مع المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل:

رووداو: متى ستتم المباشرة بتوزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان؟

جوتيار عادل: ستصرف الرواتب قريباً، وهذه إحدى أولويات حكومة إقليم كوردستان، وسنبذل كل ما يمكن من أجل تأمين الرواتب، ونحن نشكر صمود موظفي إقليم كوردستان.

رووداو: متى بالتحديد؟ هذا الأسبوع أم الأسبوع المقبل؟

جوتيار عادل: في اجتماع الأربعاء الماضي، بحث مجلس الوزراء هذا الموضوع، وأرسل كتاباً إلى الحكومة العراقية للاستفسار حول مصير الـ320 مليار دينار، سننتظر وصول المبلغ لأيام قليلة، لكن تنفيذاً لتوصيات رئيس الحكومة سيتم توزيع الرواتب قريباً سواء صرفت بغداد المبلغ أم لا.

رووداو: هل تنوي بغداد إرسال مبلغ 320 مليار دينار لإقليم كوردستان؟

عادل: في البداية أود أن أوضح، أن حكومة إقليم كوردستان ومنذ بداية عملها كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، وفي 23 تشرين الأول 2019، عقدت اتفاقاً يعد الأفضل من نوعه مع حكومة عادل عبدالمهدي، وتمخض عنه تخصيص نحو 13 ترليون دينار لإقليم كوردستان في مسودة موازنة 2020، وكان هذا مكسباً جيداً، لكن الأوضاع في العراق أدت إلى استقالة الحكومة السابقة وتولي مصطفى الكاظمي الحكم، ومن ثم تم التوصل لاتفاق مشابه مع حكومة الكاظمي في مشروع موازنة 2020 حيث خصصت 12 ترليون دينار لإقليم كوردستان لكن الاتفاق رُفِض، وأي اتفاق لن يدخل حيز التنفيذ بدون أن يُثبت في نصوص القوانين.

استطاع وفد حكومة إقليم كوردستان بجدارة، إدراج هذا المبلغ في إطار اتفاق سياسي، لكن بدون تنفيذ الاتفاق لن يصوت عليه في البرلمان، وبموجب مضمون الاتفاق نحن مستعدون لتسليم 250 ألف برميل من النفط إلى الحكومة العراقية إلى جانب 50% من إيرادات المنافذ الحدودية بالإضافة إلى فقرات أخرى في الاتفاق.

لكن القوى والأطراف السياسية العراقية إلى جانب الأطراف السياسية في إقليم كوردستان يجب أن تساهم في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، فنحن في حكومة إقليم كوردستان توصلنا لاتفاق جيد، وما تبقى يقع على عاتق حكومة وبرلمان العراق والقوى والأطراف السياسية الأخرى.

رووداو: ما هي خيارات الحكومة إزاء عدم إرسال بغداد 320 مليار دينار لإقليم كوردستان؟

عادل: حكومة إقليم كوردستان بحثت المشاكل الموجودة وتم طرح مقترحات لمعالجتها، الـ320 مليار دينار التي ترسلها الحكومة العراقية تمثل نحو 35% من مجموع الأموال المخصصة للرواتب، الخيارات الأخرى لم تتبلور وتحسم تماماً، وفي الاجتماع القادم سنرى ما هو رد الحكومة العراقية على إقليم كوردستان، حتى الآن لم نتلق أي إجابة، لكننا واثقون من أن الرد سيصلنا من بغداد في غضون اليومين المقبلين.

رووداو: ما هي النسبة التي يمكن للإيرادات الداخلية تغطيتها من الرواتب؟

عادل: يمكن لوزارة المالية أن تجيب على هذا السؤال، لكن المبلغ الذي ترسله الحكومة العراقية تغطي 35% من رواتب الموظفين.

رووداو: متى سيزور وفد إقليم كوردستان بغداد؟

عادل: الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني يزور بغداد أكثر من مرة من أجل الحفاظ على مصالح شعب إقليم كوردستان وقد قطعنا خطوات جيدة، لكن للأسف بعض القوى والأطراف السياسية تريد تقويض الاتفاق المبرم بين إقليم كوردستان وبغداد.