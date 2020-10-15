سياسي تركي: أوجلان سيظهر على التلفاز ويوجه دعوة لـ PKK «تقلب الموازين»

أكد السياسي التركي دوغو برينجك، اليوم الأربعاء، أن زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، والمعتقل في السجون التركية منذ 21 عاماً، سيظهر على التلفاز قريباً ويوجه دعوة لعناصر حزبه وسوف «يقلب الموازين».

جاء ذلك خلال لقاء لزعيم حزب الوطن على قناة ‹خبر تورك›.

وأكد برينجك، والذي سبق وأن سرب الكثير من المعلومات التي ثبتت صحتها، أن أوجلان خاضع بشكل كامل لسيطرة الدولة التركية، قائلاً: «إنه الآن كالدمية في يد الدولة ويد جهاز الاستخبارات. يستخدمونه الآن».

كما علق برينجك على اعتقال قوات الأمن عدداً من أعضاء وقيادات حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية أحداث كوباني (2014)، قائلًا: «سيكون هناك من يصفقون لهذا القرار من بين الكورد أنفسهم».

وكان عثمان أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان كان قد ظهر على قناة TRT الكوردية الرسمية في تركيا، أثناء التحضير للجولة الثانية لانتخابات إسطنبول في 23 يونيو/ حزيران 2019، حيث انتقد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو وأكد أنه لا يحمل أي مشروع للكورد، داعيا الكورد إلى دعم مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم.

وتمت استضافة أوجلان بالتلفزيون الحكومي رغم أنه كان مطلوباً واسمه مدرجا على قائمة المطلوبين للشرطة الدولية (الانتربول).