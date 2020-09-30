الاتصالات: فرضت الصدمة هيبة الدولة على مهربي الإنترنت بعون الإعلام والأمن وحكومة إقليم كوردستان

اكدت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2020)، أن أبرز النتائج المتحققة لعمليات “الصدمة” هي فرض هيبة الدولة في السيطرة رسمياً على مواقع تهريب الانترنت وتحسين جودة الخدمة ضمن محافظات ديالى وكركوك ونينوى، التي عدتها الثقل الاكبر في تهريب السعات.

ونقلت الصحيفة الرسمية، عن مدير البنى التحتية بالوزارة علي محمود، أن الوزارة ماضية بدهم المواقع الوهمية التي تستغل البنى التحتية الخاصة بالوزارة لتهريب سعات الانترنت الى خارج البلاد، والعمل بجهود مكثفة لانجاز مشروع عمليات الصدمة، مشيداً بدور هيئة الاعلام والاتصالات والجهات الأمنية العليا وحكومة إقليم كوردستان بالتعاون ومساندة الوزارة لتحقيق ذلك.

وأكد أن المردود الاقتصادي الذي حققته عملية الصدمة واضح جداً، مدللاً بذلك على أن محافظة نينوى وبعد أن كان مجموع السعات الرسمية المستخدمة للانترنت فيها “50” STM1، زادت بعد انطلاق عمليات الصدمة لتصبح “400” STM1، مؤكداً استمرار عمليات الصدمة لغاية القضاء على جميع التجاوزات غير القانونية في عموم محافظات البلاد .