اعترافات “إرهابيين” تقود إلى معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة “إرهابيين” وضبط معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان لها، إنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية أستخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عملوا بمايسمى وحده الإسناد العام بكنى (ابوبراء و ابوجنات و ابوفارق)”.

وأضافت، أنه “وبدلالتهم تم ضبط معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة في منطقة الموصل القديمة من مخلفات داعش الإرهابية، احتوى بداخلة على ثمانية أحزمة ناسفة معدة للتفجير ومواد أخرى تستخدم في صناعة تلك الأحزمة”، مشيرةً إلى “إيداع الإرهابيين التوقيف ورفع الأحزمة والمواد المتفجرة بدون حادث يذكر”.