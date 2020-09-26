“مافيا” تقتل وتصيب ثلاثة اشخاص من أسرة واحدة في اربيل

كشف مسؤول منظمة “لقاء السلام” لحقوق الانسان محمد صباح الخياط يوم السبت ان مجموعة من “المافيا” اقدمت على قتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح من اسرة واحدة، وذلك في احد احياء مدينة اربيل.

وقال الخياط لوكالة شفق نيوز، إن “هناك مجموعة (مافيا) تتجول دائما في حي (فرمان بران) وتقوم بمضايقة الناس”، مردفا بالقول انه “الليلة الماضية وعندما طلب منهم سكان الحي بالتوقف عن مضايقة الناس قاموا باطلاق النار والتهجم على منزل احد ذوي الشهداء”.

واوضح ان “سكان المنزل وخوفا على سلامتهم فروا من منزلهم، ولكنّ المسلحين تمكنوا من قتل احد افراد الأسرة واصابة اثنين اخرين وبعدها لاذوا بالفرار”.

وتابع الخياط ان “افراد هذه المجموعة معروفون في الحي بأنها يتعاطون المواد المخدرة اضافة الى مضايقتهم السكان”.