12 قذيفة تركية تتساقط على قريتين بدهوك

أفاد مسؤول محلي مسؤول بأن المدفعية التركية قصفت يوم الثلاثاء قريتين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك ما أحدث أضراراً مادية بمزارع السكان.

وقال مدير ناحية دركار زيرفان موسى لوكالة شفق نيوز، إن “المدفعية التركية أطلقت ١٣ قذيفة ظهر اليوم على قريتي شرانش وبوصلي” في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو.

وأضاف موسى أن “القصف أحدث أضراراً مادية بمزارع المواطنين جراء اشتعال النيران فيها”.

وكثفت تركيا هجماتها البرية والجوية والمدفعية في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي وهو ما أوقع خسائر بشرية ومادية في الإقليم.

وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا، والذي يتخذ من الشريط الحدودي الوعر بين الإقليم وتركيا ملاذاً له.